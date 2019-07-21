Евгений Дикий
МНЕНИЕ
На участке в Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей
2019-07-21 11:57:11
Фото: volynnews.com
Все 96 граждан в Покровском исправительном центре (№79) уже отдали свой голос на выборах в Раду
На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
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По состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все избиратели.
УИК №120852 расположена в государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".
В список избирателей были включены 96 граждан.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
- Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.
- А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.
- По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.
- Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня перед голосованием пообщался с журналистами и не исключил возможности занять пост спикера Верховной Рады.
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