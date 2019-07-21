На участке в Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей

Все 96 граждан в Покровском исправительном центре (№79) уже отдали свой голос на выборах в Раду

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все избиратели.

УИК №120852 расположена в государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".

В список избирателей были включены 96 граждан.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.