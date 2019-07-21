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На участке в Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей

2019-07-21 11:57:11

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На участке в Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей

Фото: volynnews.com

Все 96 граждан в Покровском исправительном центре (№79) уже отдали свой голос на выборах в Раду

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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По состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все избиратели.

УИК №120852 расположена в государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".

В список избирателей были включены 96 граждан.

Как ранее сообщал Фокус:

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