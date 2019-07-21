Есть некоторые нарушения, однако, они не влияют на ход избирательного процесса

ЦИК заявляет об отсутствии системных нарушений на выборах в Верховную Раду.

Об этом рассказал член ЦИК Олег Конопольский, передает РБК-Украина.

По его словам, есть некоторые нарушения, однако, они не влияют на ход избирательного процесса.

"Системных и существенных нарушений в настоящее время не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями. Ведь, мы обращаем внимание на нарушения, которые могут повлиять на результат волеизъявления граждан. Есть, возможно, лишь некоторые нарушения, но они никак не влияют на ход избирательного процесса", – рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.