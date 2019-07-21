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ЦИК не зафиксировала системных нарушений на выборах в Раду

2019-07-21 16:32:51

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ЦИК не зафиксировала системных нарушений на выборах в Раду

Ярослав Дебелый, Фокус.ua

Есть некоторые нарушения, однако, они не влияют на ход избирательного процесса

ЦИК заявляет об отсутствии системных нарушений на выборах в Верховную Раду. 

Об этом рассказал член ЦИК Олег Конопольский, передает РБК-Украина.

По его словам, есть некоторые нарушения, однако, они не влияют на ход избирательного процесса.

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"Системных и существенных нарушений в настоящее время не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями. Ведь, мы обращаем внимание на нарушения, которые могут повлиять на результат волеизъявления граждан. Есть, возможно, лишь некоторые нарушения, но они никак не влияют на ход избирательного процесса", – рассказал он.

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