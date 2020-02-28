Они сражались за Родину. Почему вновь захотели срочно декоммунизировать монумент в центре Киева

Семилетнее сражение

Избавить Родину-мать от герба СССР пытаются уже давно, попытки были еще до принятия закона о декоммунизации. В 2014 году планировали весь комплекс национального музея Истории Украины во Второй мировой войне переделать в Музей мира и согласия. И тогда, по замыслу авторов проекта, вместо герба СССР на щите появился бы герб ООН. И вроде постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики поддержала создание этого проекта и даже прикинули, что на реализацию замысла будет привлечено 45 млн грн инвестиций. Но больше о создании "Паркового комплекса ООН и величественного мемориала миротворцам – солдатам мира "Голубые каски ООН" в Киеве и героям, погибшим во время операции АТО" (именно такое название и было у проекта) слышно не было.

В 2015 году, когда уже закон о декоммунизации вступил в силу, главный архитектор Киева предложил снести Родину-мать, мол, так проще, нежели выпиливать герб.

"Я слышал, что этот герб будет снят альпинистами, а на его месте будет тризуб... Но тогда возникнет куча вопросов к самой скульптуре: она ведь посвящена борьбе с фашизмом. И тут вдруг на ней малый герб независимой Украины. Как объяснять это детям? Я бы, честно говоря, не трогал этот щит. Если уж сносить, то всю скульптуру, но тут возникает вопрос, где взять на это деньги и кому это нужно, когда в стране война?!"– комментировал тогда архитектор Киева Сергей Целовальник.

В 2016-м директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что со щита снимут герб несуществующей страны.

"Со щитом, но без совка на нем. Герб СССР будет устранен со щита скульптуры "Родина-мать", – поведал он на своей страничке в Facebook. Но после этого заявления действий от властей никаких не последовало.

В начале 2017 года вновь вспомнили о щите и советском гербе. Министерство культуры Украины, совместно с дирекцией мемориального комплекса, Департаментом градостроительства и архитектуры, Департаментом культуры, Украинским институтом национальной памяти и рядом других учреждений провели совещание по вопросу демонтажа герба и единодушно сошлись во мнении, что советскую символику необходимо снять со щита. Только вот дату работ так и не назначили.

Через пару месяцев стало ясно, что препятствует демонтажу – закон об охране культурного наследия. В законе о декоммунизации запрет на пропаганду советской символики не распространяется на случаи использования такой символики в произведениях искусства, созданных до вступления в силу этого закона. А Родина-мать была создана в конце 1970-х – начале 1980-х годов прошлого столетия и находится под охраной государства. Более того с конца 2016-го монумент был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник науки и техники местного значения.

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И целого состояния не жалко

В 2018 году Владимир Вятрович вновь принялся "атаковать" Родину-мать, на тот момент в Киеве было больше всего "хвостов" по декоммунизации.

"Что касается Родины-матери, очевидно, что Родину-мать никто не будет демонтировать, но этот советский герб должен быть убран из общественного пространства. То ли срезанием, то ли демонтажем. Были разные предложения, кто-то говорил о тризубе, кто-то о еще каком-то изображении. Я предлагаю просто обычный щит без каких-либо попыток украинизировать эту советскую монументальную скульптуру", — говорил историк.

На этот раз нашлась более веская причина "заморозки" демонтажа – финансовая. По прикидкам экспертов, чтобы просто срезать герб со щита потребуется 500 тыс. грн, а если все же его после реконструировать, сумма вырастет до 8 млн. В Институте стальных конструкций им. Шимановского, чьи инженеры руководили строительством монумента, комментировали декоммунизацию Родины-матери и уверяли, что вырезать герб это полбеды, а вот что делать с образующейся после дырой на щите – вопрос на миллионы. К какому-то одному решению прийти не смогли ни в Минкультуры, ни в Музеи истории – оставили Родину-мать в покое.

В 2019 году уже новый глава Института национальной памяти Антон Дробович начал высказываться о необходимом демонтаже советского герба. Даже реальные предложения от него поступали. По его словам, самым правильным вариантом будет срезать герб при помощи строительных лесов.

"Если нагрузить люлькой или какими-то конструкциями, они могут перевесить Родину-мать. Там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать. В руке с мечом есть маятник, который уравновешивает эту статую. Если мы повесим много инженерных приспособлений, чтобы демонтировать щит, они могут наклонить статую", – говорил Дробович.

Но при этом он подчеркнул, что решение хоть и имеется, только вот обойдется оно в целое состояние, потому и обратился к Минкультуры, чтобы расходы на демонтаж заложили в бюджет на 2020 год.

И вот в нынешнем году Антон Дробович заявляет, что Институт национальной памяти вышел на тропу войны с препятствием на пути окончательной декоммунизации. На примете уже имеются четыре инженерно-строительные организации, готовые участвовать в тендере и выполнить демонтаж герба.

Чтобы выяснить детали вновь актуального вопроса об избавлении Родины-матери от советского герба, Фокус поговорил с тремя фигурантами дела – Институтом национальной памяти, Музеем истории Украины во второй мировой войне и с Министерством культуры, молодежи и спорта.

Инициаторы: виновен Музей

Богдан Короленко, начальник отдела анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств, Украинский институт национальной памяти:

"Следует обратиться с вопросами о демонтаже в Музей истории Украины во Второй мировой войне. Они являются балансодержателями монумента, и это их ответственность. Институт национальной памяти лишь может дать объяснение касательно того, зачем необходим демонтаж этого герба. Мы давали его еще в 2015 году. Почему этот вопрос поднялся лишь сейчас – я не знаю. Мы не проводим демонтаж. Если бы это от нас зависело, мы бы давно уже это сделали. А так этим должны заниматься балансодержатели, то есть в этом случае Музей. Более того, директор музея знает об этом и давно обещал это сделать, несколько лет тому назад точно. Почему он обещал это сделать и не сделал? Наверное, есть на то какие-то причины – технические или возможно политические, я не знаю. Резонно задать такой же вопрос Минкультуры – так или иначе все музеи находятся в подчинении министерства. Мы не правоохранительные органы, мы не имеем полномочий совершать надзор за выполнением законодательства, том числе и о запрете символов тоталитарных режимов".

Ответственные: денег нет

Пресс-служба Национального музея истории Украины во Второй мировой войне:

"Мы решаем этот вопрос с 2015 года, но что мы можем? Для демонтажа необходимо много денег, а откуда такие средства у музея? За последнее время с нами не связывались ни из Института национальной памяти, ни из Министерства культуры. Работы по демонтажу не начаты и пока даже на бумаге нет плана по этому вопросу. Самим лезть на щит и снимать герб? Да, мы балансодержатели, но у нас нет необходимых сумм для выполнения таких работ. Почему поднялся вновь этот вопрос о гербе СССР на щите – мы не знаем. Мы узнали об этом из СМИ. Сами не выступали с заявлениями и не планировали поднимать этот вопрос, решения ведь все еще нет"

Исполнители: нужно читать закон

Светлана Фоменко, заместитель министра по вопросам европейской интеграции, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины:

"Приказом Министерства культуры Украины от 16.12.2016 №1198, Монумент "Родина-мать" Киева занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник науки и техники местного значения (охранный № 991/1-Кв).

В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" запрещается изменять назначение памятника, его частей и элементов, делать надписи, пометки на нем, на его территории и в его охранной зоне без разрешения, в данном случае, органа охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации.

Следовательно, Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" установлен запрет на использование и пропаганду символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе изображения герба СССР.

Однако, согласно пунктам 3 и 4 части третьей статьи 4 вышеуказанного Закона, запрет не распространяется на случаи использования символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, созданных до вступления в силу данного Закона.

Кроме того, поднятый вопрос требует изучения с позиции предупреждения нарушения требований действующего законодательства об авторском праве и смежных правах, действие которого распространяется на произведения архитектуры и скульптуры, и об охране культурного наследия".