Студентам некоторых вузов задерживают стипендию на месяц, – Минобразования

Студенты некоторых украинских высших учебных заведений получат стипендию за февраль на месяц позже: в марте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что студентам, которым не пришла стипендия в феврале, получат ее в марте.

"Минфин сейчас утверждает десятки паспортов бюджетных программ на 2020 год, среди которых и паспорт с выплат стипендий. Поэтому студентам, которые обычно получают выплаты после 17 числа, деньги за февраль поступят позже", – говорится в сообщении.

В Минобразования утверждают, что такая задержка связана с особенностями бюджетного законодательства.

Также сообщается, что такая ситуация касается только тех заведений, где начисление стипендии осуществляется после 17 числа каждого месяца. В остальных вузах все выплаты состоялись своевременно.

"Безусловно, любые задержки обязательных выплат, в частности академических или социальных стипендий, являются неприемлемыми, поэтому мы надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса", – сообщает МОН.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее правительство расширило круг получателей социальной стипендии. Ее будут давать студентам на линии соприкосновения.