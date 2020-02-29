Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли украинских военных
На Донбассе 28 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была замечена работа снайперов.
Обстрелам подверглись позиции войск рядом с Водяным, Пищевиком, Лебединским, Новотроицким, Новотошковским и Ореховым.
С началом суток 29 февраля боевики трижды вели огонь в сторону позиций войск: неподалеку Невельского, Майского и Красногоровки.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Донбассе 27 февраля от пули снайпера погиб 46-летний главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко.
- 24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.