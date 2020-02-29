Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли украинских военных

На Донбассе 28 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была замечена работа снайперов.

Обстрелам подверглись позиции войск рядом с Водяным, Пищевиком, Лебединским, Новотроицким, Новотошковским и Ореховым.

С началом суток 29 февраля боевики трижды вели огонь в сторону позиций войск: неподалеку Невельского, Майского и Красногоровки.

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