Подробности гибели бойца на Донбассе: боевики попали из ПТРК в авто с продуктами

1 марта на Донбассе боевики попали из противотанкового ракетного комплекса в автомобиль с бойцами ВСУ. Один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое, российские оккупанты заметили наш автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое - боевое поражения", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что, вполне вероятно, что прицельный огонь вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК ВС РФ, поскольку выстрел был совершен с дистанции около 3500 метров.

В вечерней сводке штаба сообщается, что всего с начала суток погиб один боец и еще шестеро получили ранения.

Сегодня во львовском горсовете сообщили, что на Донбассе погиб 33-летний контрактник из 72-й механизированной бригами имени Черных Запорожцев Игорь Гавриляк.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 29 февраля, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Трое бойцов получили ранения.