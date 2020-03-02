Пристайко: В Украину приедет делегация из Ирана по катастрофе МАУ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Украину приедет делегация из Ирана по расследованию дела о катастрофе самолета МАУ.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, делегация из Ирана должна приехать в ближайшие дни.
"Она привезет новости, которые мы все ожидаем долгое время. Через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом проходит расследование, в частности работа с черными ящиками и работа по компенсации", – сообщил Пристайко.
Как ранее писал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".