Пристайко: В Украину приедет делегация из Ирана по катастрофе МАУ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Украину приедет делегация из Ирана по расследованию дела о катастрофе самолета МАУ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, делегация из Ирана должна приехать в ближайшие дни.

"Она привезет новости, которые мы все ожидаем долгое время. Через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом проходит расследование, в частности работа с черными ящиками и работа по компенсации", – сообщил Пристайко.

Как ранее писал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.