Стала известна дата проведения "Марша равенства 2020" в Киеве

В 2020 году "Марш равенства 2020" в Киеве пройдет 21 июня.

Об этом сообщают организаторы марша на своей странице в Facebook.

Мероприятие пройдет под лозунгом "Быть разными хорошо вместе".

"Мир давно перестал делиться на цвет кожи или форму глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных, но прекрасных людей вокруг единой идеи – свободной и равноправной Украины для всех", – сообщают организаторы прайда.

На этот раз они обещают изменить формат "ПрайдНедели" в "ПрайдМесяц". Количество образовательных, культурных и развлекательных мероприятий также увеличится. Начнется этот месяц 17 мая и завершится Маршем Равенства.

Напомним, 31 октября депутаты Черновицкого городского совета поддержали электронную петицию, в которой предлагается запретить проведение в городе акций ЛГБТ.

Автором электронной петиции стал местный житель Николай Гунько, который предложил внести в устав территориальной громады Черновцов пункт о запрете проведения ЛГБТ-мероприятий.

Как ранее сообщал Фокус:

26 июня в Киеве прошел Марш равенства. В нем принимали участие представители ЛГБТ-сообщества, а также неравнодушные к их проблемам граждане.