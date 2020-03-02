Разведка: Россия разворачивает две армии возле границы с Украиной

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия завершает формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах возле границ Украины.

Об этом он сказал в интервью Обозревателю.

"Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск у границы с Украиной. Сегодня завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже, и восьмая армия, Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на временно оккупированном Крымском полуострове. Уже практически сформированы основные боевые части, и идет формирование подразделений обеспечения. Достижения оперативных возможностей армий ожидается до конца 2021 года", – сообщил Скибицкий.

По его словам, указанные подразделения в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами, а также поставке в войска нового ракетного вооружения наземного и морского базирования.

Скабицкий сообщил, что в целом на границе с Украиной Россия сосредоточила почти 90 тысяч военнослужащих, 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и прочее вооружение и технику.

"В целом группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих (в частности, 1 и 2 армейские корпуса более 35 тыс. военнослужащих). Также это 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", – рассказал он.

Отвечая на вопрос, как долго продолжалось наращивание российских войск возле украинской границы, Скибицкий сообщил, что оно началось сразу после начала агрессии против Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

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