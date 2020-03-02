На Закарпатье нашли застреленным 20-летнего пограничника

На участке Мукачевского пограничного отряда селе Деловое был найден застреленным 20-летний пограничник.

Об этом сообщила пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова, передает mukachevo.net.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. На место происшествия были вызваны скорая помощь и сотрудники Нацполиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия – самоубийство", – рассказала пресс-секретарь полиции Анна Дан.

Как ранее сообщал Фокус:

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