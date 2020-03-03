Нацкорпус протестует. На это раз против отмены закона о люстрации

Сторонники "Национального корпуса" вышли на акцию протеста под здание Конституционного суда Украины (КСУ), где сегодня должна рассматриваться возможность отмены закона о люстрации. Националисты заявили, что не допустят реванша и возвращения во власть экс-регионалов, причастных к убийствам на Майдане.

По их мнению, отмену люстрации "лоббирует действующая власть, чтобы иметь возможность назначить в правительство и на другие государственные должности людей Януковича".

В повестке дня на сайте КСУ говорится, что на 3 марта запланированы два пленарных заседания большой палаты Конституционного суда. На первом из них судьи должны рассмотреть обращение 47 нардепов, которые считают люстрацию неконституционной и просят КСУ признать это.

25 февраля ЕСПЧ отказал Украине в апелляции на решение по делу "Полях и другие против Украины". Суд решил, что закон о люстрации нарушил права украинских чиновников.

Таким образом, в течение трех месяцев, правительство Украины должно выплатить заявителям по 5 тыс. евро и моральную компенсацию.

Как ранее сообщал Фокус: