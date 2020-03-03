Коронавирус в Украине: на границе температура у заразившегося мужчины была нормальной

У заразившего коронавирусом украинца симптомы заболевания проявились на второй день после возвращения домой из Италии. На границе повышенной температуры у него не выявили. Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Мужчина вернулся в Украину из Италии. При пересечении границы он не имел никаких признаков ОРВИ. Впрочем, получив памятку о самоизоляцию, мужчина и его жена добросовестно придерживались рекомендаций. И, как указано в памятке, при первых симптомах ОРВИ обратились к врачу", – написала министр.

В Черновицкой ОГА уточнили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. В путешествии и при возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. Пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.

Лихорадка и першение в горле появились у мужчины только 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу больного забрала "скорая". Медиков предупредили, что заболевший приехал из Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом. В связи с этим они приехали на вызов в защитных костюмах.

3 марта результаты анализов подтвердили у мужчины коронавирусную инфекцию. Он госпитализирован винфекционное отделение областной клинической больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Мужчина приехал в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Также инфицированный контактировал с пограничником, который измерял ему температуру. За ним наблюдают врачи.

Отметим, что ранее глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий говорил, что первые симптомы (повышенная температура и сухой кашель) у мужчины выявили еще на границе.

В ОГА отметили, что супружеская пара оказалась очень сознательной и сразу выполняла все рекомендации.

"Позвонили в скорую, представились, что пациенты из Италии, медики их транспортировали в необходимых средствах индивидуальной защиты. Сейчас мужчине оказывается помощь в инфекционном отделении, он изолирован. Близкий контакт - один. Это жена, с ним путешествовала, сейчас она в самоизоляции. То есть, семья очень сознательная", – рассказала замглавы ОГА Мария Полищук на брифинге, передает местное издание Молодой Буковинец.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.