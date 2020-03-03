В МВД поступили материалы о слежке за гражданами США в Украине
Министерство внутренних дел получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сказано, что материалы слежки министру внутренних дел Арсену Авакову передали народный депутат Украины Александр Дубинский и адвокат Татьяна Костина.
В МВД подчеркнули, что Нацполиция будет реагировать на любые противоправные действия против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов.
Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК Украины.
"МВД будет действовать исключительно в правовом поле совместно с соответствующими правоохранительными органами США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США, понимая всю важность этой темы для украино-американских отношений", – сказал глава МВД Арсен Аваков.
Напомним, экс-посол США в Украине Мари Йованович потребовала провести расследование на основании новых документов по импичменту, в которых рассказывается о слежке за ней в Украине.
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