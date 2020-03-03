В Греции суд освободил экс-комбата "Айдара" Мельничука

В Греции суд отпустил задержанного Сергея Мельничука, экс-нардепа и командира батальона "Айдар".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что ему сообщили во время задержания, что он подозревается в убийстве двух и более лиц на территории Ростовской области.

"Наконец-то свобода. Посольство сработало, адвокат... Вовремя подали все документы и все решили. Мне сказали конкретно за что меня обвиняли, сказали, что по статье "убийство двух и более людей". Именно на территории Ростовской области", – сообщил Мельничук.

"Если речь идет о тех журналистах, которые погибли под Луганском, то они были в составе преступной группировки "Батальон Заря". Когда шел бой и я корректировал огонь артиллерии, я видел вооруженных людей. Возможно, возле них были журналисты, которые собирали разведывательную информацию", – добавил он.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию об освобождении Мельничука.

"Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть ерриторию Европейского союза", – написал Геращенко.

Напомним, 1 марта на греческой границе задержали экс-нардепа и первого командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

В начале АТО Мельничук возглавлял один из первых доборовольческих батальонов "Айдар". В октябре 2014 года прошел в Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, однако уже в феврале 2015 года после скандала был исключен из фракции.

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