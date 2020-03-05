Секретарь СНБО считает, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в Ухане (аудио)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что смертельно опасный коронавирус распространился из закрытой научной лаборатории в городе Ухань. Об этом он рассказал в интервью Украинскому радио.

"В Китае уже за 80 тысяч (больных). Там было место, откуда оно все пошло – это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных поворачиваться что это животные змеи и другие. обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", – заявил он.

На вопрос разрабатывался ли коронавирус в лаборатории как бактериологическое оружие Данилов ответил, что в Интернете можно найти "любые вариации" на эту тему.

"Мы считаем, что это проблема китайской стороны. Они это понимает, поэтому они такие жесткие меры по локализации принимали, закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", – сказал Данилов.

Отметим, что соответствующее заявление Данилова на сайте Радио не расшифровано, но на опубликованном аудио оно присутствует.

Напомним, версия, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, уже звучала в СМИ. При этом ученые считают, что источником заболевания могли быть летучие мыши, змеи, панголины или другие животные, которые были переносчиком вируса и употребляются в пищу в Китае. Согласно официальной информации китайских властей первые заразившиеся покупали продукты на рынке морепродуктов в Ухане.

Опровергают теорию о исскуственном происхождении вируса и вирусологи. Так, 27 ученых в области здравоохранения из 9 стран мира призвали не верить в теории заговора. Их открытое письмо опубликовано на сайте медицинского журнала The Lancet.

"Мы решительно осуждаем теории заговора, предполагают, что COVID-19 не имеет естественного происхождения", – говорится в заявлении.

В самом Уханьском институте вирусологии при Китайской академии наук также выступили против распространяемых слухов.

"Распространились ложные слухи относительно нашей лаборатории о том, что "вирус был создан искусственно", что "вирус просочился из лаборатории, которая находится под контролем военных", о том, что "научный сотрудник умер от коронавируса", о том, что "научный сотрудник был первым заболевшим" и другие сплетни, которые приковали к себе внимание всего мира и нанесли огромный урон нашим научным сотрудникам, которые борются с эпидемией на передовой, это также серьезным образом мешает нашей ключевой научно-технической миссии по борьбе с эпидемией", – говорится в опубликованном письме от имени научного состава института.

Ранее в эфире одного из ток-шоу Данилов в шутку заявил, что лук, сало и чеснок – лучшие средства против коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.