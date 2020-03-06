Нардеп от ОПЗЖ недавно встречался с французским депутатом, который попал в больницу с коронавирусом

Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Олег Волошин во время поездки во Францию встречался с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией. На это обратила внимание "Европейская правда".

Об этом 27 февраля депутат написал в Facebook и опубликовал фото с французским коллегой. Сейчас этот пост скрыт.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", – написал тогда Волошин.

Скриншот сообщения в Facebook. Волошин и Жан-Люк Рейтцер на фото слева

Напомним, сегодня французские СМИ со ссылкой на пресс-релиз Национального собрания страны сообщили, 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Тест подтвердил наличие у него заболевания. Сейчас он находится в больнице я тяжелом состоянии. Также случай заболевания подтвержден у одного сотрудника французского парламента, который работает в комнате отдыха для депутатов.

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