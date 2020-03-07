Украина добилась волевой победы над Тайванем в матче Кубка Дэвиса

7 марта в Запорожье состоялся второй игровой день в матче плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Тайваня.

Накануне украинские теннисисты проиграли две личные встречи, поэтому для итоговой победы сегодня нужно было обыгрывать соперников в трех матчах.

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Сначала Стаховский и Молчанов победили в парном противостоянии, а вечером Стаховский и Марченко сумели победить в своих индивидуальных поединках.

В результате Украина одержала победу со счетом 3:2. Теперь украинские теннисисты вместе с другими победителями матчей плей-офф будут бороться за выход в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса 2021 года.

В Запорожье за Украну выступали: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко.

Как ранее сообщал Фокус: