Закрытие школ и запрет массовых мероприятий: в Киеве введены ограничения из-за коронавируса

Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Об этом сообщил в Facebook мєр Киева Виталий Кличко.

"Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца марта", сказал он.

Будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах, художественных, спортивных школах и других. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

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