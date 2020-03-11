Закрытие школ и запрет массовых мероприятий: в Киеве введены ограничения из-за коронавируса
2020-03-11 11:46:00
Предварительно, ограничения будут действовать до конца марта
Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Об этом сообщил в Facebook мєр Киева Виталий Кличко.
"Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца марта", сказал он.
Будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах, художественных, спортивных школах и других. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 11 марта, в мире зарегистрировано 119 108 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4 284 – закончились летальным исходом, выздоровели 65 765 человека.
- Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.