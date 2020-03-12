В Харькове и Одессе карантин ввели, но с рядом послаблений

В Харькове введен трехнедельный карантин в учреждениях с массовым пребыванием людей, в то же время школы и детсады не стали закрывать. Об этом сообщено на сайте горсовета.

По словам мэра Геннадия Кернеса, закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шопинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных мероприятий введено ограничение на количество участников – до 60 человек.

При этом карантинные мероприятия в школы и детские сады распространяться не будут.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что его ребенку лучше пересидеть дома, то руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения", – отметил мэр.

При этом в школах для средних и старших классов отменена кабинетная система, все уроки будут проходить в одном классе. Утром дети будут проходить медицинский осмотр. Школы будут дополнительно дезинфицировать.

В Одессе областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решение правительства страны о карантине также трактовала по-своему. Об этом сообщила "Думская". В частности, детские сады, а также театры, кинотеатры и торгово-развлекательные центры будут работать. Но при условии, что вместе не будут собираться более 200 человек.

Напомним, что 11 марта Кабмин ввел карантин из-за коронавируса по всей стране: с 12 марта до 3 апреля.

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