РПГ и пулеметы. На блокпосту в Луганской области задержали автомобиль с арсеналом оружия
Сотрудники луганской полиции вместе с СБУ предотвратили вывоз из области крупного арсенала оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В микроавтобусе Volkswagen Transporter, который 12 марта остановили на блокпосту между Лисичанском и Бахмутом, нашли три РПГ-7, пулемет Калашникова танковый, пулемет "Утес", пять ручных пулеметов Калашникова, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и больше 1000 патронов калибра 5,45 мм.
В автомобиле ехали четверо человек, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации.
Происхождение оружие предстоит выяснить, как и цель его перевозки.
Как ранее сообщал Фокус:
- Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области, который, по данным следствия, занимался торговлей оружием.
- В Счастье, Луганская обл, 21-летний парень пытался продать гранату за 400 гривен.