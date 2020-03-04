Преступники торговали оружием в интернете

Сотрудники Службы безопасности Украины задержании группу преступников в Киеве, которые наладили ремонт устаревшего оружия и занимались его сбытом. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что трое жителей Киевской области занимались приведением в боевое состояние устаревшего оружия с последующей его реализацией через интернет-платформы. Передавали преступники оружие по почте.

Ремонт оружия осуществлялся в специально оборудованном помещении по месту работы двух участников группировки.

Все трое нарушителей были задержаны во время незаконной продажи 6 пистолетов ПМ и пистолета-пулемета.

В ходе обысков у них также были изъяты 10 пистолетов и револьверов, 2 пулемета, 1 винтовка, большое количество компонентов к огнестрельному оружию, более 1000 патронов, а также большая сумма наличных долларов.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Идет следствие.

Как ранее сообщал Фокус:

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области, который, по данным следствия, занимался торговлей оружием.