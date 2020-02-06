21-летний житель Счастья пытался продать гранату за 4️0️0 грн

Молодого человека, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий

В Счастье, Луганская обл, 21-летний парень пытался продать гранату за 400 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На днях в рамках реализации оперативной информации, в одном из торгово-развлекательных заведений г. Счастье, что на Луганщине, у 21-летнего гражданина пограничники обнаружили осколочную гранату РГД-5 и запал УЗРГМ", – сказано в сообщении.

Местный житель пытался продать свой товар за 400 гривен.

Молодого человека, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.

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