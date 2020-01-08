"Воевал" с соседями: Подрыватель гранаты в одесском общежитии назвал мотивы поступка
2020-01-08 16:18:02
Подрывателю соседей 38 лет
В Одессе полиция задержала злоумышленника, который 8 января гранатой подорвал троих соседей по общежитию.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
Подрывателю соседей 38 лет. Он был ранее судим за умышленное убийство.
Свой поступок мужчина оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним "воевали" по бытовым причинам.
По словам задержанного, гранатой, которую он купил в интернете, он хотел напугать обидчиков.
В настоящее время с задержанным работают следователи. Событие квалифицированы по статье о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как ранее писал Фокус:
- Ранее в одном из общежитий в Одессе прогремел взрыв: пьяный мужчина во время застолья взорвал гранату. В результате взрыва пострадали 3 человека. Их доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.
- Житель Донецка, летевший из Киева в египетскую Хургаду, пытался провести с собой гранату. Ее изъяла из багажа Служба безопасности аэропорта Борисполь.
Loading...