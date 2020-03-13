В Борисполе перехватили 1,5 тонны медицинских масок, которые пытались вывезти из страны

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в грузовом терминале аэропорта Борисполь противоэпидемические товары, подготовленные для отправки за пределы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Выявлено две партии масок и респираторов, общим весом более 1,5 тонны, которые должны были отправить рейсами Киев-Доха-Пудун (Китай) и Киев-Рим.

Позже пограничники обнаружили еще две партии медицинских масок весом около тонны, подготовленных для отправки во Францию.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.