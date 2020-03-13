В Борисполе перехватили 1,5 тонны медицинских масок, которые пытались вывезти из страны
Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в грузовом терминале аэропорта Борисполь противоэпидемические товары, подготовленные для отправки за пределы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Выявлено две партии масок и респираторов, общим весом более 1,5 тонны, которые должны были отправить рейсами Киев-Доха-Пудун (Китай) и Киев-Рим.
Позже пограничники обнаружили еще две партии медицинских масок весом около тонны, подготовленных для отправки во Францию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
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На границе с Польшей пограничники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти за пределы государства 10 тыс. 653 одноразовых медицинских маски.Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.