"Вирус паники – хуже, чем коронавирус". Президент обратился к народу

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к народу, в котором объявил чрезвычайные меры по противодействию коронавирусу, утвержденные на заседании СНБО.

По его словам, Украина не будет ждать официальной сотни или тысячи больных на коронавирус.

"Именно поэтому мы действуем решительно и на опережение. Первое: мы закрываем границу для иностранцев. Две недели иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", – заявил он.

Начиная с 00:01 16 марта 2020 года, иностраннце гражданы не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем. Исключение составляют иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, представители официальных делегаций и дипломатических миссий.

Зеленский посоветовал украинцам, которые сейчас за границей, экстренно вернуться в Украину. Авиасообщение через трое суток будет закрыто.

"Через три дня мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", – говорит Зеленский.

По его словам, украинцев, которые вернутся на родину в течение 3 суток, обследуют, в случае выявления симптомов коронавируса отправят на обсервацию.

"Все, кто вернутся, будут преданы медицинской проверке. В случае выявления медицинских признаков заболевания - направлены в обсервацию", – сказал он.

В регионах Украины будут работать передвижные лаборатории по тестированию на коронавирус.

Зеленский пообещал, что маски и медикаменты будут на полках аптек. Он призвал магазины не повышать цены на продукты.

Президент также прокомментировал заявления о том, что карантин ввели потому, что хотят сбить волну протестов.

"Если бы мы боялись митингов, мы бы не боялись улицу Банковую. Временный запрет на митинги – это не боязнь протестов, а забота о здоровье. Пройдет карантин – митингуйте сколько хотите", – сказал президент.

Зеленский также призвал мыть руки, не здороваться за руку и не целоваться в щеку. А также соблюдать "информационную гигиену" – не слушать "интернет-аферистов", которые хотят посеять в Украине вирус паники.

"Вирус паники – хуже чем коронавирус", – заключил Зеленский. "Желаю вам 36,6".