И коронавирус не помешал. В Харьковской области проходят довыборы в Раду

В воскресенье, 15 марта, в Харьковской области проводятся довыборы народного депутата в 179 одномандатном избирательном округе. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА" в Facebook.

Так, выборы проводятся на 189 избирательных участках, который по данным наблюдателей, открылись вовремя.

"В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы", – говорится в сообщении.

Также "ОПОРА" сообщила, что накануне ЦИК определила меры предосторожности распространения коронавируса на выборах в 179 округе. Так, все комиссии были обеспечены масками и перчатками, а также дезинфицирующими средствами.

Помещение Участковых избирательных комиссий (УИК) регулярно проветриваются, а некоторые комиссии разработали график дезинфекции помещений, а некоторые регулярно дезинфицируют кабинки и ручки.

В избирательных комиссиях размещены материалы по защите от вирусных инфекций, а медперсонал осуществляет объезд УИК и проводит термометрию.

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