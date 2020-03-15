И коронавирус не помешал. В Харьковской области проходят довыборы в Раду
В воскресенье, 15 марта, в Харьковской области проводятся довыборы народного депутата в 179 одномандатном избирательном округе. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА" в Facebook.
Так, выборы проводятся на 189 избирательных участках, который по данным наблюдателей, открылись вовремя.
"В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы", – говорится в сообщении.
Также "ОПОРА" сообщила, что накануне ЦИК определила меры предосторожности распространения коронавируса на выборах в 179 округе. Так, все комиссии были обеспечены масками и перчатками, а также дезинфицирующими средствами.
Помещение Участковых избирательных комиссий (УИК) регулярно проветриваются, а некоторые комиссии разработали график дезинфекции помещений, а некоторые регулярно дезинфицируют кабинки и ручки.
В избирательных комиссиях размещены материалы по защите от вирусных инфекций, а медперсонал осуществляет объезд УИК и проводит термометрию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
- По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тыс. человек, из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека.