Укрзализныця вернет деньги за билеты на отмененные международные поезда

Укрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Компания будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы", - говорится в сообщении.

На поезда, которым ограничили маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае отмены остановки, с которой пассажир имел проездной документ.

Напомним, Укрзализныця с 17 марта прекращает международные пассажирские перевозки до завершения карантина из-за коронавируса. Также полностью остановило железнодорожное сообщение с Украиной Польша, Россия и Беларусь.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение продолжает осуществляться в штатном режиме. Также продолжаются международные железнодорожные грузовые перевозки.

С целью не допустить распространение коронавируса проводится регулярная влажная уборка, дезинфекция вокзальных помещений и пассажирских вагонов. Каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров. Также обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.