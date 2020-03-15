Жестко и на опережение. Глава Минздрава призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец призвал кардинально усилить ограничения в стране с целью сдержать распространение коронавируса. Его заявление опубликовано на сайте МОЗ.

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - считает министр.

Он призвал закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины. Емец также призывает ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

"Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентных случаях. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", - заявил министр.

Он сообщил, что Минздрав собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба для быстрого реагирования на угрозы, которые перед нами ставит эпидемия.

"Призываю всех украинский не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины", - отметил Емец.

Он добавил, что зарубежный опыт показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни.

"За всю историю ни один враг не одолел украинский народ. Выполняя инструкции, правила и рекомендации, действуя слаженно, как единый механизм, мы гарантированно победим! Другого пути нет", - подытожил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.