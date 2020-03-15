Успеть домой. На польско-украинской границе выстроились многокилометровые очереди

Время ожидания в очереди для автобусов доходит до 11 часов

С 15 марта Польша закрыла семь пунктов пропуска на границе с Украиной. Сейчас работают только три пункта. В то же время с 17 марта Украина прекращается авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. В связи с этим на польско-украинской очереди выстроились километровые очереди желающих вернуться домой.

Сейчас, а также после 16 марта, въехать из Польши в Украину можно автотранспортом через автомобильные пункты пропуска "Дорогуск-Ягодин" (Волынская область), "Корчева-Краковец", "Гребенне - Рава-Русская" (Львовская область)".

Самые большие очереди сейчас образовались на пункте пропуска "Корчева-Краковец". Посольство Украины со ссылкой на польских пограничников сообщает, что там по состоянию на 16:00 среднее время ожидания в очереди на пересечение границы на личном транспорте составляет около 10 чалов, а автобусов - 11 часов. При этом грузовики стоят в очереди по 38 часов.

На пункте пропуска "Гребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин" время ожидания на личном автомобиле составляет около часа. Грузовику ждут свой очереди по 6 и 27 часов соответственно.

Как сообщают очевидцы, в связи с большим количеством желающих перечь границу пограничники разрешили пропускать автобусы с количеством пассажиров превышающим нормы.

В МИД напоминают, что вернуться в Украину на своем транспорте можно и после 17 марта. Также там обещают помочь попасть домой всем желающим. Для этого необходимо связаться с консульствами по горячей линии или через систему МИД "Друг". Однако сейчас система работает нестабильно. В МИД сообщают, что из-за роста нагрузки в 25 раз она не выдерживает и часто выдает сбои, в том числе и на этапе регистрации.

В то же время Украинцы по всему миру жалуются на трудности с возвращением домой. Украинка Надежда Гурина в Facebook cообщила, что ее с подругой 14 марта выселили из хостела в Польше, который закрыли в связи с объявленным в стране карантином. Однако билетов на авиарейсы в Украину нет в продаже, ж/д сообщение прекращено, а купить билеты на автобусы невозможно из-за огромного количества желающих. Зарегистрироваться в системе "Друг" также не получается вторые сутки. Частные перевозчики предлагают привезти к границе за 50-100 евро.

Со схожей проблемой столкнулись и украинские туристы в Мексике.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.