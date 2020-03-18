На приеме у блогера. Как врачи консультируют на расстоянии и кому можно верить

До последнего времени в украинском интернет-пространстве практически не было профессио­нальных медицинских блогов, но постепенно эта ниша заполняется. Всё чаще врачи и учёные отвечают в соцсетях на вопросы пациентов и развенчивают мифы, связанные со здоровьем. Фокус поговорил с медиками-блогерами и узнал, что еду на самом деле можно запивать водой, людям с кожными заболеваниями приём ванны не вредит, а варианты «прокапаться для профилактики» и «родишь — всё пройдёт» не работают.

«Все хотят найти стопроцентный ответ»

Дарья Озёрная, научная журналистка, ведёт рубрику «Британські Вчені» и блог «ФізКультура» на радио «Культура»



фото: Сергей Середа

О блоге

Изначально я не думала о том, чтобы заниматься просветительством или популяризацией науки. Эти направления, наоборот, вызвали непонимание и сарказм, мол, неужели это эффективно и кому оно вообще нужно? Но как-то в одночасье у меня сошлись эмиграция, уход за ребёнком и сложности с поиском работы за рубежом. Очень хотелось само­реализации и какой-то осмысленной деятельности в сфере, в которой я разбираюсь. Так я стала писать иронично-информативные публикации на Medium. Они понравились друзьям, мне было интересно разбираться в самых разных вопросах: можно ли загорать или почему одни люди выбирают кофе, а другие — чай.

Об аудитории

Люди хотят читать о разном. Есть такая категория, которая стремится подтвердить собственные убеждения. Это приверженцы гомеопатии, народных методов, антивакцинаторы, вечно «на чудесной диете» люди. Так вот, это не моя аудитория.

Когда я пишу или готовлю эфир на радио, представляю завсегдатаев «Косатки» на Большой Житомирской в Киеве, людей из маршрутки на село Приморское, пани Надежду, у которой покупаю сыр на Житнем рынке, мам-фрилансерок, одиноких парней-программистов. Это разные люди, но у всех есть проблемы в жизни и со здоровьем.

Практически все хотят найти один стопроцентный ответ. Например, «в день нужно пить три эспрессо, есть два «Красных мака», одно яблоко и делать 30 приседаний». Но всегда возникает много нюансов, поэтому нужно пропагандировать как раз понимание цены и последствий своего жизненного выбора. Иногда кому-то надо пять конфет «Красный мак», а иногда — ни одной.

О мифах

Существует несколько причин, почему у нас так распространены медицинские мифы. Первая и самая главная — нехватка адекватной информации со стороны врачей и медиа на протяжении длительного времени. Большую свинью подложило и отношение советской и постсоветской систем к изучению английского языка. Врачи, не знающие его, практически изолированы от современной научной информации. «Инстаграм», влоги и блоги коммерческих сайтов, продвигающих БАДы и «суперфуды», — также мощный источник дезинформации или избирательного использования фактов.

Многие мифы когда-то были обу­словлены объективными причинами, но со временем потеряли актуальность. Например, купать ребёнка в пелёнке. Когда речь шла о деревянной лохани, в этом был смысл, теперь его нет.

Самый большой вред сейчас от антипрививочного движения, но борьба с вакцинами — это не «мифотворчество», а организованная информационная атака. Также вредит вера в диеты на две недели, марафоны похудения, в целительную силу какого-то продукта и мотивационные тренинги, на которые попадают люди в состоянии депрессии или тревожного расстройства.

У меня личная неприязнь к мифу о том, что нельзя запивать еду. Об этом я делала первый эфир радиоблога «ФізКультура». Мне кажется, что именно из-за него, а также из-за постоянной тревожности и не­умения руководить стрессом у многих украинцев проблемы с желудком. Хотя данных, чтобы подтвердить или опровергнуть это, у меня нет, потому не принимайте близко к сердцу и просто запивайте еду водой.

О чём был последний пост

Последний эфир был о нейро­физио­логии любви. Делали его вместе с учёным Дмитрием Исаевым. Говорили о том, где рождается чувство и почему мы выбираем определённых партнёров, как сердце стало символом любви и есть ли лекарства, которые помогут заставить себя забыть о другом человеке.

«Нет качественных медицинских информресурсов»

Виктория Миронюк, врач-дерматовенеролог, соосновательница сообщества «свійДок», ведёт инстаграм-аккаунт

фото: из личного архива

О блоге

Я работала дерматовенерологом в областном кожно-венерологическом диспансере, в 2016 году пошла в декретный отпуск. Как и большинство родителей, искала информацию по педиатрии и вакцинации в Сети и столкнулась с тем, что в Украине нет качественных медицинских ресурсов с достоверной информацией о здоровье, с дерматологией — вообще беда. Решила рассказывать друзьям, коллегам и пациентам о разных аспектах кожных заболеваний, делиться своим опытом, развеивать мифы и общаться с единомышленниками.

Благодаря блогу я познакомилась с Виолеттой Лийкой, семейным врачом, вместе с которой мы создали сообщество «свійДок» в «Инстаграме». Идея проекта в том, чтобы объединить украинских врачей-блогеров, популяризирующих адекватную медицинскую информацию. Мы даже не представляли, что у нас выйдет что-то масштабное, но за полгода работы «свійДок» поддержали 60 специалистов, у нас появилось около 20 тыс. читателей.

Каждую неделю мы выбираем отдельную тему: вакцинация, профосмотры, здоровое питание, доврачебная помощь. В сообществе есть врачи разных специализаций, все они могут рассмотреть вопрос в своём ракурсе. Мы обязательно проверяем потенциальных авторов. У кандидата должно быть высшее медицинское образование, а публикации должны соответствовать принципам доказательной медицины.

Об аудитории

Медицинские блоги в «Инстаграме» читают в основном молодые люди 25–30 лет, преимущественно женщины. Эта аудитория очень интересуется вопросами здоровья. Также среди читателей много тех, кто так или иначе связан с медициной. Больше всего откликов собирают публикации о сексуальном здоровье, развитии детей, питании, а также остросоциальные темы, которые обычно табуированы или неудобны, например ментальное здоровье или личная гигиена.

Очень часто люди хотят «полечиться» через сообщения — решить свою проблему без посещения врача, найти чудесную исцеляющую таблетку. Так не бывает.

О мифах

Существует много заблуждений, касающихся дерматологии. Некоторые люди до сих пор считают, что загорать полезно, хотя доказано, что чрезмерное влияние ультрафиолета и солнечные ожоги значительно увеличивают риск рака кожи. Мой «любимый» миф — о том, что не следует мыться при каких-то кожных заболеваниях. Иногда сами врачи говорят пациентам с псориазом, что им нельзя принимать ванны, или заявляют девушкам с акне: «Выйдешь замуж, родишь — и всё пройдёт!» Очень распространено ошибочное мнение, что, если у грудного ребёнка появились высыпания на коже, это аллергия на то, что съела мама.

О чём был последний пост

О селективной фототерапии (лечение воздействием яркого света). Это физпроцедура, которая назначается при многих заболеваниях кожи. Пациенты, к сожалению, редко знают о ней, но это действительно эффективно и безопасно. На «свійДок» последний пост был о лишнем весе после родов. Часто молодые мамы бегут в спортзал через две недели после роддома. Это неправильно. Надо дать организму постепенно прийти в норму.

«Молодые врачи могут быть грамотными»

Роман Пономаренко, врач-инфекционист, автор в сообществе «свійДок», ведёт инстаграм-аккаунт

фото: из личного архива

О блоге

Общаясь со знакомыми, я понял, насколько у нас распространены мифы. Например, многие думают, что пойти в больницу просто так, «прокапаться» для профилактики, — это хорошо. Даже когда на консультацию приходит молодой человек, у него обнаруживаются устаревшие взгляды на лечение, потому что его уже воспитали в этой парадигме. Мне захотелось дать людям достоверную информацию.

Кроме того, очень обидно, что у нас принято доверять медикам, проработавшим не менее 30 лет. Хочется показать, что молодые врачи тоже могут быть полезными.

Об аудитории

Несмотря на то что я инфекционист для взрослых пациентов, в своих публикациях я освещаю аспекты и детских инфекций. Если люди не получили качественной информации у своего семейного врача, они ищут её в интернете. Например, хотят больше почитать про ветрянку или герпес, но в том же «Инстаграме» не так много блогов об инфекционных заболеваниях, соответственно, пациенты нередко выходят именно на мой блог.

О мифах

В Украине много врачей пенсионного возраста. Они не хотят читать новую литературу, не повышают квалификацию, профессионально не развиваются и в своей практике зачастую используют устаревшие методы. Либо им попадается в руки какой-то фармацевтический буклет, и они выписывают пациентам лекарство оттуда, даже не проверив, насколько препарат эффективен и безопасен. Когда спрашиваешь, ищут ли они новую информацию о лечении болезней, в ответ слышишь: «Почему я должен что-то делать за такую зарплату?» Такая вот позиция.

Самое распространённое заблуждение в моей специализации касается противовирусных препаратов. Они стоят немалых денег, но при этом их эффективность не доказана. Бывает, что у ребёнка высокая температура, а родители вместо жаропонижающего дают противовирусное средство, не понимая, почему ему не становится легче.

О чём был последний пост

Я ехал в маршрутке, слышал, как одна мама рассказывала другой, что не водит ребёнка в детсад, потому что он там заболевает и заражает старшего сына. Люди не понимают, что это абсолютно нормальные процессы, которых не стоит бояться.

«Было смешно и противно»

Андрей MedGoblin, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, ведёт фейсбук-страницу и телеграм-канал

фото: из личных архивов

О блоге

В определённый момент у меня появилось больше свободного времени, и я исключительно в качестве хобби стал делать посты, больше смешные, чем информативные. Но постепенно начал поднимать противоречивые вопросы в медицине, которые для меня были болезненными. Например, об использовании всеми подряд небулайзеров [аппарат для ингаляций] при обычных простудах или употреблении препаратов с сомнительной эффективностью. Оказалось, что людям об этом интересно читать. Так и появился блог.

Об аудитории

Вначале большую часть аудитории составляли медработники, со временем, когда спектр тематик расширился, на блог подписались и те, кто напрямую не связан с медициной. Мои посты читают люди, которые с утра хотят поднять себе настроение, но при этом получить какую-то полезную информацию.

Писем от читателей поступает настолько много, что я не успеваю отвечать на них, хотя и стараюсь прочитать все. Самое странное сообщение, которое я получал, — фотографии бородавок, которые якобы отвалились у женщины после приёма очередного «чудодейственного» БАДа. Было смешно и противно, но такая уж судьба блогера.

О мифах

Я реаниматолог. Самое опасное, с чем я сталкивался в своей специализации, — когда врачи проводят реанимационные мероприятия, основываясь не на современных научно обоснованных рекомендациях, а на устаревших байках, которые они слышали во время своего советского студенчества. То есть они неправильно делают компрессию грудной клетки или дефибрилляцию, вводят лекарства, на самом деле не помогающие при остановке кровообращения. Конечно, таких врачей немного, но они есть.

Единственный способ убедиться, что советы интернет-врача достоверны, — самостоятельно проверить, совпадает ли это с тем, что пишут в современной профессиональной англоязычной литературе. Но этот способ очень трудоёмкий, он мало кому под силу. Поэтому я всегда рекомендую не лечиться в интернете, а идти на приём в поликлинику. По крайней мере тогда врач берёт ответственность за свои действия.

О чём был последний пост

Он касался новогоднего переедания и того, как с ним бороться. После праздников я взял небольшую паузу в интернете. Вместо этого сейчас больше выступаю с лекциями о доказательной медицине, но к ведению блога обязательно вернусь.