Украина к субботе ждет миллион быстрых тестов на коронавирус из Китая, – Зеленский
Украина получит из Китая миллион быстрых тестов на коронавирус.
Об этом в эфире ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Договорились с Китаем. Отдельно благодарю Джека Ма, он нам помог, профинансировал $80 млн. Благодаря ему и господину Ярославскому в субботу мы ожидаем прибытие этих быстрых тестов", - сообщил он.
Также президент добавил, что тесты передадут больницам.
Часть из них обещают отдать и военным на передовой.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
- Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы, Ивано-Франковска