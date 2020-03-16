Украина к субботе ждет миллион быстрых тестов на коронавирус из Китая, – Зеленский

Украина получит из Китая миллион быстрых тестов на коронавирус.

Об этом в эфире ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Договорились с Китаем. Отдельно благодарю Джека Ма, он нам помог, профинансировал $80 млн. Благодаря ему и господину Ярославскому в субботу мы ожидаем прибытие этих быстрых тестов", - сообщил он.

Также президент добавил, что тесты передадут больницам.

Часть из них обещают отдать и военным на передовой.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.