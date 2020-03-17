Представились СБУ. В Киеве вооруженные люди отобрали у бизнесменов 100 тысяч медицинских масок

Полиция Киева задержала группу лиц, которая 13 марта совершила вооруженное ограбление предприятия, завладев 100 тысячами медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"По словам потерпевших, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать", – сказано в сообщении.

Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты.

Представившись работниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их.

Нападавшими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса, а также избрании им меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус: