Зеленский рассказал о ДРУГе, который поможет вернуться в Украину после 17 марта

Те, кто не успел вернуться в Украину до 17 марта, могут воспользоваться системой ДРУГ.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

Для того, чтобы вернуться домой, украинцам за рубежом необходимо зарегистрироваться на сайте ДРУГ и там же сообщить МИД о стране, в которой они находятся.

При этом, важно предоставить как можно больше информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию".

Если зарегистрироваться в системе не удалось, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство (по e-mail или по горячей линии) на территории страны пребывания.

Все контакты можно найти на сайте МИД.

Также Зеленский сообщил, что в некоторых городах по всему миру теперь расположены "хабовые точки", из которых в Украину можно вернуться либо по льготным ценам, либо и вовсе бесплатно.

Среди таких "хабовых точек" – Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.

"Мы всех вас вернем. Кого-то – быстрее, кого-то – немного позже, но вы все обязательно будете на родине", – говорит Зеленский.

Отдельно президент коснулся темы карантина из-за коронавируса, сказав, что и от него есть "позитив" – в Киеве резко уменьшился уровень загрязнения воздуха. "И это не может не радовать", – говорит глава Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня МИД отчитался о возвращении из Египта свыше 7 тыс. украинцев: 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.