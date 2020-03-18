"Ну что, голод начинается?". Как киевляне проводят день на карантине

“Подышали – и домой”

Утро выдалось очень теплым, но в Голосеевском парке почти нет людей. На детской площадке на качелях раскачивается только одна девочка. Еще пять дней назад здесь было очень шумно, ведь дети восприняли объявление карантина, как внеочередные каникулы.

На близлежащих улицах также немноголюдно. На остановках ждут два-три человека. Подъезжает троллейбус №11, в нём полно свободных мест. Скопление людей обнаруживается в продуктовых магазинах. Плотная очередь образовалась в мясном, в ней стоят преимущественно люди возрастом 50+. Им тревожно, ведь холодильники-витрины пустеют на глазах: вдоволь лишь сала и колбас для гриля, свинины осталось совсем немного, курицу уже раскупили. В магазине “Фора” мясной отдел тоже пустует, а еще расхватали хлеб и некоторые консервы. Остальных продуктов – вдосталь. Покупателей немного.

Если прислушаться к разговорам прохожих, можно убедиться, что тема для них почти наверняка одна – последствия карантина.

- Ну что, голод начинается? – смеется водитель грузовичка, привезший продукты в “Фору”. Его шутку сотрудники магазина не поддерживают.

- Если наш магазин закроют, совершенно непонятно, как ипотеку выплачивать, – говорит по телефону сидящий на скамейке мужчина.

Масок в аптеках по-прежнему нет

По улице вышагивает женщина в яркой маске в тон цветастому рюкзаку, за ней меланхолично плетется лабрадор.

- Где вы такую маску купили? – спрашивает идущий навстречу мужчина.

- Приходите на Бубнова,8. Это мы сами шьем, – дама рекламирует свои услуги и, наверное, улыбается – под маской не видно.

- Забеги в аптеку, вдруг подвезли, – дает напутствие парню пожилая женщина. На дверях аптеки два объявления: в одном просят соблюдать в очереди дистанцию не менее метра, другим извещают о том, что маски и антисептики закончились.

- Все, подышали – и домой! – улыбается молодой мужчина маленькому сыну, усаживает малыша в коляску и скрывается в дворовой арке.

Рыночный ажиотаж

Спальный район Березняки живет в привычном режиме. Как и в любое другое буднее утро, возле жилых домов людей немного. У подъезда курят, лениво беседуя, трое мужчин. На качелях одиноко катается девочка лет 13-14, медицинская маска стянута на подбородок. Березняковская набережная практически пустая. На детской площадке молодой папаша возится с детьми. Он сосредоточенно собирает игрушки, разбросанные по песочнице, и что-то тихо рассказывает малышам. У реки обыденно сидят рыбаки, рядом проходят владельцы собак – их на набережной в это время больше всего. Не обращая на прохожих внимания, сотрудник КП «Плесо» широкой лопатой сгребает песок с дорожек. Из маленькой деревянной церкви Ярослава Мудрого выглядывает служка в медицинской маске. Вслед за ним выходят две прихожанки – крестятся и неторопливо уходят.

Если на набережной киевлян практически нет, то на остановке перед мостом Патона картина совершенно иная. Около 25 человек стоят почти вплотную друг к другу, даже не пытаясь рассредоточиться. Всего трое из них в медицинских масках, одна женщина в респираторе, но он опущен на шею. Подъезжает переполненная маршрутка №416, внутрь салона протискивается девушка. Проходит еще несколько «Богданов» – в каждом количество пассажиров больше положенного десятка. Люди в транспорте сидят без масок.

На Березняковском рынке не протолкнуться. Здесь работает все: цветочные киоски, ларек с шаурмой, лотки с хозтоварами. «Жанна, иди сюда!» – надрывно кричит своей подруге женщина в возрасте, нашедшая какой-то товар подешевле. Парень, продающий двери, вылавливает очередную жертву – подтянутого мужчину средних лет. «Вот такие металлические конструкции будут держаться гораздо дольше», – парень убедительно тычет пальцем в каталог. Мужчина внимательно слушает.

Ны рынках пока толпится народ

Зато в торговом центре «Silver Breeze» непривычно тихо. Открыто лишь несколько магазинов: «Сильпо», «Ватсонс» и две аптеки. «Нет у нас нет одноразовых перчаток. И вообще никаких антисептиков нет», – беззлобно, но с усталостью в голосе твердит фармацевт. На стекле перед ней висит объявление «Антисептиків та масок немає!». В «Сильпо» лишь часть сотрудников ходит в масках, большинство обходится без них. Полки заставлены товарами, но местами всё же зияют бреши – люди раскупили самый дешевый рис, разгребли бюджетные макаронные изделия. «Я до этого была в двух магазинах, там вообще ничего нет!» – рассказывает одна покупательница другой. Та понимающе охает.

В магазинах продуктов полно, но встречаются и "голые полки"

Заходить по одному

На центральных улицах людей непривычно мало. В основном прохожие неспешно прогуливаются, болтая о чем-то по дороге. Большинство без масок. У многих из тех, кто их все-таки надел, маски болтаются под подбородком, наверное, потому что мешают говорить по телефону или курить, а может быть просто раздражают.

Впрочем, персонал магазинов, аптек и тех немногих кафе и ресторанов, которые не закрылись на карантин, надел маски поголовно, очевидно, это сделали обязательным условием допуска на работу. От посетителей этого не требуют, но в некоторых магазинах, визит-центрах и розничных отделениях банков ограничили количество клиентов, которые могут одновременно находиться в посещении. К примеру, зайти в отделение Приватбанка после технического перерыва оказалось не так-то просто. У входа скопилась очередь. Посетителей впускают по одному, когда выходит один клиент – один заходит.

Это была единственная очередь, которую в тот день можно было увидеть в центре Киева на Печерске. Корреспондент Фокуса нарочно обошёл несколько центральных супермаркетов и был приятно удивлен: несмотря на довольно большое количество покупателей, ждать у кассы приходилось даже меньше, чем в обычный день. Вероятно, потому, что ни один кассовый аппарат не простаивал и клиенты активнее чем обычно пользовались бесконтактными терминалами самообслуживания. Ещё один приятный сюрприз – бесплатный антисептик для всех посетителей ТРЦ Gulliver, которым можно было воспользоваться в коридоре у лифта.

Частных автомобилей на улицах центра оказалось гораздо больше, чем прохожих. А вот общественный транспорт на дороге мелькал довольно редко. Пожалуй, единственным исключением оказался 14-й троллейбус. Маршрутных такси в поле зрения почти не было, зато на глаза попалась очень заметная и довольно шумная группа водителей этого вида транспорта. Они собрались у киоска, торговавшим кофе, и, попивая из бумажных стаканчиков, громко и эмоционально обсуждали проблемы, возникшие в связи с карантином.

⁃ Нет, вот ты скажи, а что они мне сделают, если я возьму больше десяти человек?

⁃ Ментов вызовут.

⁃ Что ты говоришь такое, кто вызовет? Я закрыл двери и уехал.

⁃ Уже было такое, сами пассажиры видят, что ты берёшь больше чем надо, и вызывают. И когда без маски кого-то берёшь – тоже. А ещё они могут блокировать двери, тогда ты никуда не уедешь. Если даже уедешь, номера запишут. Тут ничего не придумаешь, наши уже пытались.

⁃ И как теперь работать?

⁃ А никак! Кофе пей.

И только старушка с бумажным стаканом в руках, просящая милостыню на улице Бассейной, «на работе» с самого утра без перерывов и отлучек.