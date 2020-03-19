На Буковине за сутки появилось 7 новых подозрений на коронавирус, – ОГА

В Черновицкой области подозревают коронавирус у 28 человек.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что число больных коронавирусом в области не изменилось – 10 человек (1 случай летальный).

"За последние сутки с подозрением на COVID-19 обратились 7 человек. В общем, с подозрением на данный момент есть 28 человек. Две мамы и трое деток, у которых диагностировали коронавирус, чувствуют себя хорошо, лихорадки у них нет", – сообщили в ОГА.

В пресс-службе уточнили, что в регионе установлено пять санитарно-карантинных постов в Вижнице, Снятыне, Залещиках, Атаках, Новоднестровске.

"Основная их цель – информирование населения, контроль передвижения и измерения температуры у граждан", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, такие посты появились в Бруснике, Колинковцах, Грозинцах, Бочковцях. Их установили для ограничения передвижения и дополнительного информирования людей о болезни.

Как ранее сообщал Фокус:

Городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации ситуации с распространением коронавируса.