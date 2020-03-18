В Украине – два новых случая заражения коронавирусом, – Минздрав

Всего же по Украине 16 случаев инфицирования коронавирусом

В Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует МОЗ.

Так, по состоянию на 22:00 18 марта в Черновицкой области зафиксировано 10 случаев инфицирования, в Киевской обасти – 2, в Житомирской и Донецкой – по одному.

Еще два случая коронавируса пришлись на столицу Украины.

В Центре общественного здоровья также уточняют, что тестируют не только непосредственно пациентов, а и контактных с ними лиц.

По данным региональных лабораторий, сегодня методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) протестированы 6 образцов. Все – отрицательные. В целом в ЦОЗ уже исследовали 640 образцов.

"Большинство людей, которые болеют коронавирусом, переносят его как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана она неизвестным ранее возбудителем", – напоминают в МОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня, 18 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса. Он назвал это "невероятным достижением", ведь испытания начались лишь спустя 60 после получения генома коронавируса.