В Украине – два новых случая заражения коронавирусом, – Минздрав
2020-03-18 22:51:00
Всего же по Украине 16 случаев инфицирования коронавирусом
В Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.
Об этом информирует МОЗ.
Так, по состоянию на 22:00 18 марта в Черновицкой области зафиксировано 10 случаев инфицирования, в Киевской обасти – 2, в Житомирской и Донецкой – по одному.
Еще два случая коронавируса пришлись на столицу Украины.
В Центре общественного здоровья также уточняют, что тестируют не только непосредственно пациентов, а и контактных с ними лиц.
По данным региональных лабораторий, сегодня методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) протестированы 6 образцов. Все – отрицательные. В целом в ЦОЗ уже исследовали 640 образцов.
"Большинство людей, которые болеют коронавирусом, переносят его как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана она неизвестным ранее возбудителем", – напоминают в МОЗ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня, 18 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса. Он назвал это "невероятным достижением", ведь испытания начались лишь спустя 60 после получения генома коронавируса.
- Тем временем, общее число инфицированных коронавирусом достигло 200 тыс. человек. Так, всего в мире заразились коронавирусом 205 452 человек, умерли от заболевания – 8 248 человек.