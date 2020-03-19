SkyUp открыла продажу билетов на "эвакуационные" рейсы из Украины

Авиакомпания SkyUp Airlines с 19 марта будет выполнять нерегулярные специальные рейсы, чтобы украинцы, а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, смогли вернуться из-за границы домой.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Некоторыми из этих рейсов смогут воспользоваться иностранные граждане, но только для выезда из Украины.

Рейсы, на которые открыта продажа билетов для иностранных граждан по состоянию на 19 марта, следующие:

– 20.03.2020 – Ларнака, Цюрих;

– 21.03.2020 – Берлин, Париж (Бове), Вена, Стамбул;

– 22.03.2020 – Тбилиси, Прага, Мадрид, Лиссабон, Мюнхен, Таллин;

– 23.03.2020 – Неаполь, Париж (Бове), Барселона;

– 24.03.2020 – Париж (Бове).

В SkyUp уточняют, что рейсы, на которые можно приобрести билеты для выезда из Украины, могут добавляться. Необхоимо следить за информацией на сайте авиакомпании, а также на странице в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закрыла границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты.