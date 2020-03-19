Подвези медика. Как украинцы помогают врачам добраться на работу

"Corona taxi"

Из-за введенного карантина в связи с эпидемией коронавируса Украина попала в транспортный коллапс. Перестали ходить поезда, электрички, междугородние автобусы и метро. В киевском общественном транспорте ввели ограничения по количеству пассажиров. Однако люди на работу ездить не перестали. Особенно тяжко приходится тем, кто живёт за городом или даже в других областях. Как реакция на происходящие события, 18 марта в Viber появилась группа "Підвези медика на роботу". Меньше, чем за сутки, к ней присоединилось 8,5 тысяч человек. Часть из них предлагает свой транспорт для перевозки, другие же пытаются найти машину, чтобы добраться в больницу или домой.

"Последние два дня я очень беспокоилась о том, как медработники буду добираться на работу. И когда увидела, что появился чат, очень обрадовалась такой инициативе", – рассказывает киевская журналистка и активистка Ирина Заславец. Говорит, что когда зашла в группу, то растерялась – сообщений в чате много, и на тот момент они не были как-то структурированы. Чуть позже в обсуждениях был создан Google-документ, где гораздо проще найти информацию.

Первой её пассажиркой стала Татьяна – неонатолог из Перинатального центра Киева. Девушка живёт на Дарнице, а работает в центре столицы. В первый день транспортного карантина дорога на работу заняла у неё три часа. И несмотря на то, что смена начинается в 9.00, многие сотрудники центра приехали гораздо позже.

РУКА ПОМОЩИ. Первой пассажиркой Ирины Заславец (справа) из группы "Подвези медика" стала неонатолог Татьяна

Сама Ирина в шутку называет себя водителям службы "Corona taxi". "Буквально на днях мы сильно поспорили с одним знакомым, – признаётся активистка. – Он считает, что украинцы не могут быть отзывчивыми. А я уверена, что это не так. И такие инициативы лишь доказывают, что украинцы умеют сопереживать другим и помогать в трудной ситуации".

На вопрос, не опасается ли она подвозить медиков, которые сегодня находятся в особой группе риска, Заславец уверяет, что не боится. Но принимает все необходимые меры предосторожности – дезинфицирует руки и не общается с теми, кто чихает или кашляет.

А вот житель Гостомеля Александр Кулик, также решивший подвозить врачей в город, соглашается, что это небезопасно. "Но утром, когда я еду на работу, вижу людей, готовых буквально кидаться под колёса [из-за отсутствия транспорта]. Так чего мне бояться больше?", – отшучивается водитель. Мужчина и до карантина старался подвозить односельчан в Киев. Здесь есть своя группа "Подвезу-Гостомель", через которую можно найти попутчиков в машину. "Почему решил возить медиков? Просто если сегодня они не доедут до своего рабочего места, то завтра могу не доехать я", – говорит Кулик.

Своим коллегам решил помогать и киевский врач-уролог Андрей. "У украинских медиков мизерный заработок, у многих нет личного транспорта, при этом они живут за пределами города. Поэтому если есть возможность, то надо помогать друг другу", – уверен он.

150 км до работы

"В Козятин завтра утром может кто-то может забрать сестричку?", "Интересуют ежедневные поездки Киев – Белая Церковь. Медсестра", "Может кто едет через Коростышев на Киев 20 марта?". Каждую минуту в чате Viber появляются новые сообщения. Свой запрос здесь оставила и Татьяна Кореновская. Она работает медсестрой в наркологической клинике в Киеве, но живёт в Черкасской области за 150 км от столицы. На работу обычно ездит на электричке, но после отмены железнодорожного сообщения попасть в больницу не может. Начальство вошло в её положение, и увольнением сотруднице не угрожает, но Татьяна беспокоится о своих коллегах.

"Сейчас другие медсёстры работают несколько смен подряд, потому что их некем заменить, – объясняет женщина. – У нас отделение не из легких, людей привозят в тяжёлом состоянии – с белой горячкой, с галлюцинациями и суицидальными мыслями. И медсотрудники ни физически, ни психологически не могут работать больше положенного, но сейчас поставили людей в такое безвыходное положение». Кореновская уверена, что без карантина при нынешней ситуации не обойтись. В то же время, подчёркивает она, государство должно было позаботиться о том, чтобы люди, особенно медики, могли добираться до своих рабочих мест. Женщина уверена, что электрички необходимо было оставить для тех, кто добирается на работу из пригорода.

Врач-уролог Андрей из Киева также считает, что организация транспорта для подвоза сотрудников – это задача не больниц, а госорганов. "Перед медучреждениями сейчас стоят другие, гораздо более важные задачи, – подчёркивает он. – Больницы просто не могут этим заниматься, тем более, что сотрудники живут в разных районах либо вообще за городом. Так что это ответственность государства".

Однако Министерство охраны здоровья Украины на существующую проблему пока отреагировало лишь обращением в транспортные компании. В частности, глава МОЗ Илья Емец попросил транспортников разработать систему шаттлов и маршрутов для развозки врачей на время карантина. Никакого более конкретного плана решения проблемы от ведомства не поступало.

Попутчики для всех

Помимо группы в Viber, аналогичные инициативы появились и в других соцсетях. В Telegram тоже есть чат "Підвези медика на роботу", правда, пока не такой многочисленный – тут 562 участника. В Facebook блоггер Антон Гура запустил флешмоб #явезуврачей и предложил подписчиков последовать его примеру. Важно отметить, что во всех вышеперечисленных группах речь идёт о бесплатной транспортной помощи.

Однако на работу добираются сейчас не только медики. Представителям других профессий также приходится решать сложные логистические задачи, чтобы вовремя оказаться в офисе. И здесь на помощь приходят другие группы по типу Blablacar’a, где водители ищут себе попутчиков. В отличие от волонтёрских проектов, в таких чатах подразумевается некая оплата за проезд. Тем не менее, зачастую стоимость такой поездки будет гораздо ниже, чем в том же такси, например.

"Пока ушёл на работе на карантин. Есть автомобиль. Может кому надо куда поехать или курьерские услуги", — пишет в группе "Киев Попутчик" водитель Дмитрий. Парень признаётся, что готов сейчас зарабатывать и таким образом. "Объединятся, например, три человека – и поехали. Если километров 10-15 проехать, то сто гривен со всех будет. Я не спекулянт и не рвач, могу и бесплатно помочь, если кто действительно нуждается", — уверяет он. Правда, пока желающих воспользоваться такими услугами немного. "Возможно, люди даже не знают, что есть такая возможность", — уточняет водитель.