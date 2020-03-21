Зеленский предложил показывать школьникам уроки по ТВ

Украинские телеканалы в скором времени могут показывать в своих эфирах телеуроки для учеников 5-11 классов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

С предложением реализовать подобный социальный проект выступил президент Владимир Зеленский.

По его словам, из-за карантина школьники перешли на дистанционное обучение, поэтому было бы целесообразно запустить общенациональный образовательный телепроект.

По задумке, лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по разным предметам, а потом в своих эфирах их покажут самые большие, а также некоторые региональные ТК страны.

Видеоуроки обещают показывать в удобное для школьников время. Позже их можно будет посмотреть в записи в интернете.

Президент говорит, что подобные телеуроки должны быть интересны не только детям, а и их родителям, бабушкам и дедушкам.

Руководство украинских телеканалов уже поддержало инициативу Зеленского.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.