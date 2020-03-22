Мама, я дома! Кто и чем будет расплачиваться за карантин в школах и детских садах

Шаг этот был вполне предсказуем. Во-первых, потому, что в большинстве европейских странах, куда волна эпидемии добралась раньше, схожие меры уже приняли, во-вторых, потому, что соответствующую меру предусматривает статья 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Произошло то, чего следовало ожидать, но в первые же дни карантина стало ясно, что страна к нему организационно не готова.

Помощники из группы риска

Изначально решение правительства касалось только учебных заведений, организованных зон ухода за детьми, развлекательных зон и массовых мероприятий, насчитывающих более 200 участников. Для родителей, работающих в этих сферах, ситуация вырисовывалась не радужная, но понятная: вынужденное безделье, риск потери работы, ведь если ресурсов нанимателя не хватит, чтобы выжить «на паузе», скорее всего, придётся искать другие источники заработка, а пока суть да дело, можно провести время с детьми.

Для остальных семей, где есть дети дошкольного и младшего школьного возраста и оба родителя работают, болезненным оказался вопрос, кто позаботится об их чадах в течение рабочего времени. По данным Госстата, актуализированным три года назад, в стране функционировали 14,9 тыс. дошкольных учебных заведений, их посещали 1,3 млн детей. Этой «армии» самой по себе хватило бы, чтобы создать серьёзную социальную проблему, а ведь есть ещё ученики младших классов общеобразовательных школ, которых тоже нельзя оставлять без присмотра.

В таких условиях представители старшего поколения почувствовали себя несказанно востребованными и нужными. Но это не соответствует целям тех, кто объявлял карантин, стремясь предотвратить распространение коронавируса и минимизировать количество жертв. Статистика смертей инфицированных свидетельствует о том, что пожилые люди — одна из самых уязвимых групп риска, а именно они в следующие три недели будут активнее, чем прежде, пользоваться общественным транспортом и бывать в публичных местах: должен же кто-то отвести внуков в парк или на детскую площадку, пока мама с папой на работе. Для множества украинских семей помощь бабушек станет единственным экономически приемлемым выходом из сложившейся ситуации. Услуги няни в Украине обходятся гораздо дешевле, чем в соседних европейских странах, и всё-таки для большинства семей они остаются рос­кошью.

Внутренние ресурсы

Стоимость услуг няни в зависимости от величины города и среднего уровня зарплат колеблется от 50 до 100 грн в час. Три недели карантина означают 14 рабочих дней (средняя продолжительность рабочего дня — восемь часов, плюс час на дорогу), даже при минимальном тарифе выходит 6300 грн. В Киеве сумму можно смело удваивать. Нетрудно предположить, что во время карантина спрос на услуги бебиситеров, а значит, и их рыночная стоимость возрастут.

Выходом могло бы стать оформление больничных листов, если бы не одна неувязка: карантин ввели на три недели, а больничный без госпитализации выписывают максимум на две

Одна из участниц сообщества Фемінізм.UA рассказала историю своей знакомой, врача-отоларинголога, которая решилась обратиться за помощью к пенсионеркам, сидевшим на лавочке во дворе. Она не была близко знакома с этими женщинами, но часто видела их прежде и понимала, что они живут по соседству. Детей у врача двое, и они отправились к двум разным соседкам. Наталье Крюковой, сотруднице предприятия угольной промышленности в городе Червоноград Львовской области, повезло больше: благодаря большой разнице в возрасте между детьми она смогла поручить присмотр за младшей трёхлетней дочерью старшему сыну — студенту. Правда, учится он в Киеве и смог вернуться в родной город только через два дня после объявления карантина. В ожидании его возвращения маме пришлось взять однодневный отпуск за свой счёт, поскольку её муж, родители, свёкр и свекровь работают полный день.

«Нанять няню в нашем городе — вообще не вариант, — признаётся женщина. — И не только потому, что это слишком дорого, таких услуг здесь просто нет, да и у родителей нет уверенности в том, что они могут смело оставить ребёнка с посторонним человеком. В ситуации с детским садом за наших детей по крайней мере несёт ответственность какая-то организация, а кому жаловаться, если подведёт частная няня, вовсе непонятно. Очень многие семьи оказались в безвыходной ситуации. Моя знакомая работает на рынке и вынуждена брать с собой двоих маленьких детей. Трудно представить, как там ей удаётся за ними присматривать».

Отпуск не по карману

Когда Наталья Крюкова описала проблему работодателю, ей предложили оформить отпуск за свой счёт. Собственно, это право гарантировано пунктом 3–1 статьи 25 Закона Украины «Об отпусках». Как отмечает Виктория Липчанская, президент Всеукраинской ассоциации кадровиков, отпуск по уходу за ребёнком в возрасте до 14 лет может быть предоставлен на всё время карантина матери, отцу, бабушке, деду, другим родственникам, которые будут фактически присматривать за ребёнком, а также усыновителям, опекунам, приёмным родителям, одному из родителей-воспитателей. «Для получения такого отпуска достаточно предоставить заявление, свидетельство о рождении ребёнка (в случае, если уход осуществляется другими лицами, — документы, подтверждающие родство или статус), а также справку из учебного или дошкольного заведения об объявлении карантина», — говорит Липчанская.

Однако важно понимать, что речь идёт об отпуске без сохранения полного размера заработной платы. Даже для семьи Натальи Крюковой, где работают оба супруга, этот вариант оказался неприемлемым: их общий бюджет не выдержал бы потери ¾ маминой ставки. Что говорить о семьях, где только один работающий взрослый. Если верить результатам последней нецифровой «классической» переписи, более полумиллиона наших соотечественников воспитывают детей в одиночку.

Группа риска. Так как услуги няни могут себе позволить далеко не все, присматривать за детьми часто приходится бабушкам (фото: Getty Images)

Для тех, кто не может себе позволить полностью отказаться от зарплаты на время карантина, существует возможность установления более гибкого рабочего графика. «Статьёй 56 Кодекса законов о труде предусмотрено, что по просьбе женщины, у которой есть ребёнок в возрасте до 14 лет или ребёнок с инвалидностью, работодатель обязан установить для неё неполный рабочий день или неполную рабочую неделю», — подчёркивает Виктория Липчанская. То же самое работодатель может сделать для отца ребёнка, но это уже по особой договорённости: просьба работника-мужчины юридически не обязательна к исполнению.

Домашний офис

«Оплата труда по такому графику производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки, — говорит президент Всеукраинской ассоциации кадровиков. — Сейчас очень популярен вариант дистанционной работы, однако в действующем Кодексе законов о труде такой вид работы не определён. О нём много говорили в контексте обсуждения нескольких проектов нового Трудового кодекса, который до сегодняшнего дня не принят. В КЗоТе вопрос труда на дому прямо не урегулирован. Только в части 8 статьи 179 КЗоТ сказано, что по желанию мать, отец, бабушка, дед или другой родственник, который фактически ухаживает за ребёнком, в период нахождения их в отпуске по уходу может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому».

Чтобы определить правовой режим удалённой работы, придётся обратиться к очень давнему, но, как ни странно, всё ещё действующему документу — постановлению Госкомтруда СССР ВЦСПС «Об утверждении Положения об условиях труда надомников» от 29 сентября 1981 года №275/17-99 — и адаптировать его положения под реалии нашего времени. «Трудовой договор о работе дома заключается обычно в письменной форме, — объясняет Виктория Липчанская. — В нём должны быть максимально подробно изложены основные и дополнительные условия, которыми определяются обязательства сторон. Нужно определить, какую именно работу должен выполнять сотрудник, кто и как будет это контролировать, как работодатель компенсирует ему использование собственных ресурсов средств связи, электроэнергии и т. д. Минус в том, что качество и эффективность работы надомника сложнее контролировать, особенно если для него установлена повременная (например, почасовая) система оплаты труда. На практике, несмотря на трудности оценки, эту форму оплаты используют во многих случаях работы на дому, в частности, когда речь идёт о труде, связанном с передачей информации: обязанностях диспетчера, консультанта, секретаря и т. д.».

Длительный карантин обострил проблему, существовавшую уже давно. Разница в том, что у нас никогда раньше не закрывались в одночасье все детские сады и школы

Как отмечает Татьяна Пашкина, HR-эксперт rоbota.ua, большинство нанимателей с пониманием отнеслись к ситуации и предложили работать дистанционно всем, для кого это было физически возможно. Неожиданно положительный пример подали крупные государственные предприятия. Одними из первых о переводе большинства персонала на удалёнку объявили Укрзалізниця и Нафтогаз. Структуры помельче тоже не замедлили присоединиться.

Юлия Шевель — мама двоих малышей и сотрудница Национального музея литературы Украины. С 12 марта её рабочее место перенеслось домой: руководство музея предложило дистанционный режим всем мамам, имеющим детей дошкольного и младшего школьного возраста. Женщине дали задание на три карантинных недели, предполагается, что о его выполнении нужно отчитаться, когда срок карантина истечёт и возобновится работа в офисе. Шевель переносит данные из рукописных инвентарных книг в электронную информационную систему, по сути, выполняет функцию наборщика. Поскольку эти инвентарные книги должны оставаться в музее, с начала карантина Юлия работает с фотокопиями их страниц. Помимо этой задачи у неё есть ещё несколько менее монотонных, к примеру, написание предисловия к научному каталогу.

Сугубо женская проблема

«Крайне важно понимать, что мама, которая перешла на удалённый режим, чтобы остаться дома и смотреть за детьми, одновременно выполняет два совершенно разных вида работы, причём они не разделены ни во времени, ни в пространстве, соответственно, нагрузка многократно увеличивается. Очень многие руководители, отправляя сотрудниц домой, напоминали им, что это не отпуск по уходу за ребёнком», — говорит Людмила Малес, кандидат социологических наук, гендерный эксперт. Домашним тоже стоит помнить, что мама всё ещё работает и было бы вполне естественно, если бы муж или другой близкий человек время от времени освобождал её от домашних забот, чтобы она могла выполнить свои профессиональные обязанности и отдохнуть. Последнее, кстати, одинаково важно и для качества работы, и для здорового материнства.

«К сожалению, в нашем обществе пока не распространено справедливое отношение к заботе как к работе, — подчёркивает Малес. — Это проявляется даже в оборотах речи. Чего стоит одно выражение «сидеть с ребёнком». Звучит так, будто это вовсе не труд, а форма времяпрепровождения, которую не так уж сложно совместить с какой-то другой деятельностью — «займись чем-то, пока сидишь». Когда американские друзья рассказывают нашим соотечественникам, что в США принято платить за помощь по уходу за ребёнком, даже если её оказывает родственник, это кажется дикостью».

Семья и социум по умолчанию предполагают, что заботу о детях должна взять на себя женщина. Это представление настолько прочно укоренилось в общественном сознании, что и у самих женщин оно, как правило, не вызывает возражений, даже когда суммарная нагрузка — дом, дети плюс работа — становится слишком велика.

Если верить результатам последней нецифровой «классической» переписи, более полумиллиона наших соотечественников воспитывают детей в одиночку

В самом начале карантина Наталья Орловская, психолог, провела занятный эксперимент. Желая понять, как влияет сложившаяся ситуация на мужчин и женщин, она обратилась к 11 знакомым семьям с простым вопросом: «Как дела?», задавая его по отдельности отцам и матерям. 80% мам были очень обеспокоены проблемами, возникшими в связи с карантином в школах и детских садах. Папы говорили в основном о работе, если рассуждали о коронавирусе, то в общих чертах, даже не упоминая о том, что дети теперь будут находиться дома и надо бы решить, кого с ними оставить.

«По сути, длительный карантин обострил проблему, существовавшую уже давно. Всякий раз, когда временно закрывались школы, мамам младшеклассников приходилось решать её самостоятельно, зачастую не встречая понимания ни у руководства, ни даже у собственной родни, — говорит Людмила Малес. — Разница в том, что у нас никогда раньше не закрывались в одночасье все детские сады. Потому теперь маленьких детей, которых не с кем оставить, оказалось настолько много, что к этому уже невозможно относиться, как к чьей-то частной или семейной проблеме». Возможно в долгосрочной перспективе это научит людей более справедливо оценивать труд, связанный с заботой о ребёнке, мы ведь часто осознаём ценность повседневных благ, лишь узнав, каково обходиться без них. «Тяжёлые времена требуют человечного, партнёрского отношения друг к другу, в семье и обществе вопросы взаимопомощи сейчас особенно актуальны, на форумах я уже видела предложения от мам, которые находятся дома с двумя-тремя детьми и готовы присматривать ещё за чьими-то за небольшую плату или на волонтёрских началах», — рассказывает эксперт.

В Западной Европе и США очень часто инициатива такого рода исходит от активистов небольших местных общин, особенно эмигрантских. К примеру, в Дании почти сразу после того, как на карантин закрыли детские «дневные группы» (аналог наших детсадов), на форуме эмигрантов из Украины появились объявления от волонтёров, готовых посидеть с чужими детьми. К слову, очень многие датские компании предложили сотрудникам, которых нельзя было перевести на удалёнку, графики посменной работы. В Польше к решению проблемы, возникшей из-за закрытия детских садов, подключилось государство. В тех случаях, когда организовать дистанционную или посменную работу для родителей оказалось невозможно, им предложили отпуска с сохранением заработной платы, оплачиваемые не работодателем, а специальным бюджетным фондом. В Украине аналогом этой меры могло бы стать оформление больничных листов, если бы не одна неувязка: карантин ввели на три недели, а больничный без госпитализации у нас выписывают максимум на две.