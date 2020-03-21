Шахов говорит, что COVID-19 заболел его коллега – депутат Вельможный. Тот отрицает

Еще один депутат от группы "Довіра" – Сергей Вельможный – подхватил коронавирус.

Об этом во время стрима в Facebook рассказал нардеп Сергей Шахов, который сейчас лежит в Александровской больнице.

Вместе с Вельможным COVID-19 заболел и его сын, уточняет Шахов.

"Пришли тревожные новости, что член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую их привезли. Подтвердился вирус", – сказал он.

По словам депутата, ренгтен его коллеге будут делать уже завтра. "Главное – чтобы не было пневмонии", – добавил он.

Сам Вельможный говорит у себя в Facebook, что хоть его и правда госпитализировали с симптомами, похожими на коронавирус, первый тест показал отрицательный результат.

В ближайшее время ему и его сыну проведут повторный тест.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, в свою очередь, в Telegram омтетил, что 16 марта Вельможный был на согласительном совете ВР со всеми главами фракций

А уже на следующий день Вельможный был в Раде, о чем свидетельствуют данные сайта парламента по его голосованиям:

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта депутат Шахов рассказал, что подхватил коронавирус. По его словам, он перед этим был в Швейцарии, но заразился именно в Украине.

В своем ежедневном обращении президент Владимир Зеленский затронул ситуацию с Шаховым и заявил, что все, кто контактировал с нардепом пройдут тест на коронавирус.

Также он добавил, что сам Шахов после возвращения из Европы не был в Раде и не принимал участия в голосованиях: за него это якобы делали его коллеги.

Позже нардеп опроверг слова Зеленского и заявил, что Офис президента просто "занимается поиском "сенсаций" среди депутатов.