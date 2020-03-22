Официально: в Украину везут не только экспресс-тесты на коронавирус, но и лабораторные системы

Сегодня, 22 марта, в Украину из Китая доставят партию тестов для определения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве подчеркивают, что в Украину доставят два вида тестов: более точные лабораторные тест-системы и тесты экспресс-диагностики.

Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки". Если у человека повышенная температура и есть подозрение на коронавирус, медики должны сделать один тест на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если же экспресс-тест подтвердит коронавирус, врачи должны будут провести дополнительный тест ПЦР и отправить его в лабораторию для подтверждения.

"Отметим, что в случае, когда негативны оба теста – и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней, – говорится в сообщении Минздрава.

"В регионах каждый день лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний на коронавирус", – добавили в Минздраве.

Отметим, экспресс-тесты на COVID-19 имеют большую погрешность. По словам медиков, они могут определить вирус только после того, как в организме появляются антитела. Это происходит спустя 5–6 дней после проявления симптомов, при этом человек может быть заразным в течение недели до того момента, когда подобный тест сможет подтвердить факт заболевания.

В свою очередь, тест-системы ПЦР доподлинно устанавливают наличие или отсутствие вируса даже до появления первых симптомов.

Адвокат Евгения Закревская со ссылкой на государственного эксперта Минздрава Павла Поламарчука написала в Facebook, что из Китая в Украину везут только экспресс-тесты, а тест-системы ПЦР правительство не закупает.

"Из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти. А это значит, что мы в ближайшее время так и не сможем запустить адекватные протоколы тестирования и контролировать распространение эпидемии - а тем более с ней эффективно бороться", - написала она.

Доставку тестов из Китая ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, он заявил, что в ближайшие 48 часов из Китая привезут 10 миллионов лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 000 экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

21 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook и заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Facebook подтвердили, что в китайском городе Гуанчжоу происходит загрузка самолета в Украину, которые должне прилететь в Киев сегодня вечером.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.