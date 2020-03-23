В Украину прибыли два вида тестов на коронавирус. На неделе обещают еще несколько поставок

Самолет ВСУ Ил-76 доставил из Китая в Украину партию тестов для выявления коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Военный борт привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. экспресс-тестов.

Также в Украину прилетели маски разной степени защиты, апараты искусственной вентиляции легких и другие средства, неоходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Уже сегодня, 23 марта, тесты для ПЦР передадут в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты и медицинские маски направят военным, полицейским, пограничникам и медикам.

Также быстрые тесты будут использоваться бригадами скорой помощи для проверки людей с повышенной температурой и подозрением на коронавирус. В случае положительного теста, медики возьмут образец для ПЦР-теста.

В ОП подчеркивают, что это только первая партия из Китая. На неделе запланировано еще несколько рейсов. Сколько лабтестов конкретно в этой партии – не уточняется.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Доставку тестов из Китая ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Сначала в эфире одного из телеканалов он сообщил, что к субботе в Украину привезут миллион быстрых тестов, а потом в обращении заявил о 10 млн лабтестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 млн масок, 400 000 экспресс-тестах и 10 тысяч литрах дезинфицирующей жидкости.

Экспресс-тесты на COVID-19 имеют большую погрешность. По словам медиков, они могут определить вирус только после того, как в организме появляются антитела. Это происходит спустя 5–6 дней после проявления симптомов, при этом человек может быть заразным в течение недели до того момента, когда подобный тест сможет подтвердить факт заболевания.

В свою очередь, тест-системы ПЦР доподлинно устанавливают наличие или отсутствие вируса даже до появления первых симптомов.

Как ранее сообщал Фокус:

Адвокат Евгения Закревская со ссылкой на государственного эксперта Минздрава Павла Поламарчука написала в Facebook, что из Китая в Украину везут только экспресс-тесты, а тест-системы ПЦР правительство не закупает.

Но позже Минздрав заверил, что в Украину везут не только экспресс-тесты на коронавирус, но и лабораторные системы.