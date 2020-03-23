Спецпропуска для проезда в транспорте Киева получили 225 тысяч человек, – Кличко

Киевлянам выдали более 225 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Общественный транспорт столицы с сегодняшнего дня работает в режиме введенных ограничений. А значит: не для всех пассажиров! Транспорт должен обеспечить перевозку на работу исключительно работников сфер инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих работу жилищно-коммунального хозяйства города", – заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что билет действует только вместе с предъявленным служебным удостоверением, подтверждающим работу человека в той сфере, которая определена для проезда в общественном транспорте в условиях ограничений.

"Правоохранители, специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением дельцов, которые вчера оперативно рисовали спецбилеты и размещали объявления об их продаже", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.