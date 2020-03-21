Официально: с понедельника в Киеве останавливается общественный транспорт
2020-03-21 14:17:00
Будут перевозить только работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов
С понедельника в Киеве остановят движение пассажирского транспорта на время карантина.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Исключение составляет перевозка медиков, работников экстренных служб и стратегических предприятий.
Им будут выданы специальные пропуски.
Кроме того, сегодня будет опубликованы маршруты, по которым будет курсировать транспорт.
Для проезда в общественном транспорте вводится спецпропуск.
"Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут. Я понимаю, что это очень непопулярный шаг, но мне сейчас не до рейтингов, не до популизма. Главное удержать ситуацию и выиграть время. Не дать вирусу охватить столицу", – сказал Кличко.
Контролировать проезд в транспорте будет Национальная полиция.
По его словам, для личного транспорта огранечений не будет.
Отметим, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.