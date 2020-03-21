Официально: с понедельника в Киеве останавливается общественный транспорт

Будут перевозить только работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов

С понедельника в Киеве остановят движение пассажирского транспорта на время карантина.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Исключение составляет перевозка медиков, работников экстренных служб и стратегических предприятий.

Им будут выданы специальные пропуски.

Кроме того, сегодня будет опубликованы маршруты, по которым будет курсировать транспорт.

Для проезда в общественном транспорте вводится спецпропуск.

"Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут. Я понимаю, что это очень непопулярный шаг, но мне сейчас не до рейтингов, не до популизма. Главное удержать ситуацию и выиграть время. Не дать вирусу охватить столицу", – сказал Кличко.

Контролировать проезд в транспорте будет Национальная полиция.

По его словам, для личного транспорта огранечений не будет.

Отметим, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус: