Въезд в Украину станет возможным только после прохождения теста на коронавирус, – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ходе онлайн-брифинга заявил, что скоро въезд в Украину будет возможен только в случае прохождения экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает Лига.нет.
"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", – сказал глава МИД.
По его словам, механизм проверки на заболевание Covid-19 только отрабатывается, так как тестирование на границе возможно только при наличии тестов.
Также в МИД заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок. Всех украинцев, кто хочет, вернуться на родину, призвали воспользоваться спецрейсами украинских авиакомпаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
Как ранее сообщал Фокус:
- МИД отчитался о возвращении из Египта свыше 7 тыс. украинцев: 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.
- В МИД Украины сообщили, что за границей от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев.