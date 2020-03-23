Въезд в Украину станет возможным только после прохождения теста на коронавирус, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ходе онлайн-брифинга заявил, что скоро въезд в Украину будет возможен только в случае прохождения экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает Лига.нет.

"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", – сказал глава МИД.

По его словам, механизм проверки на заболевание Covid-19 только отрабатывается, так как тестирование на границе возможно только при наличии тестов.

Также в МИД заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок. Всех украинцев, кто хочет, вернуться на родину, призвали воспользоваться спецрейсами украинских авиакомпаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.

Как ранее сообщал Фокус:

МИД отчитался о возвращении из Египта свыше 7 тыс. украинцев: 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.