Шмыгаль: На этой неделе вводить ЧП не нужно, но все может измениться

Сейчас вводить режим чрезвычайного происшествия в Украине нет нужды – достаточно ЧС в отдельных регионах.

Об этом в эфире ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На данный момент нет нужды вводить ЧП в Украине. ЧП вводится тогда, когда есть чрезвычайные события, а сегодня развитие коронавируса в стране – умеренное, в отличие от многих стран Европы", – говорит Шмыгаль.

В то же время, уточняет премьер, никто не застрахован от другого сценария развития событий, ведь "за последние несколько недель в Украину вернулись 2 тыс. человек".

"Поэтому в ближайшие две недели ситуация может изменяться, но мы делаем все, чтобы максимально это ограничить. Хотя на этой неделе, похоже, нет нужды вводить ЧП", – заявил он.

Стоит отметить, что вчера пресс-служба Кабмина приводила другие данные по въезду в Украину: за сутки (22 марта) из-за рубежа вернулись около 13 тыс. украинцев. Всего же на въезд пограничники оформиили 15 тыс. человек.

Также Шмыгаль описал процедуру введения ЧП: это отдельное решение, которое Кабмин предлагает президенту в виде отдельного проекта указа президента Украины. Затем такой указ должна утвердить Рада.

Как ранее сообщал Фокус:

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.