Шмыгаль: На этой неделе вводить ЧП не нужно, но все может измениться

Украина
Пока что достаточно введения ЧС в отдельных регионах, ведь в Украине сейчас умеренная ситуация, в отличие от многих стран Европы, говорит премьер

Сейчас вводить режим чрезвычайного происшествия в Украине нет нужды – достаточно ЧС в отдельных регионах.

Об этом в эфире ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На данный момент нет нужды вводить ЧП в Украине. ЧП вводится тогда, когда есть чрезвычайные события, а сегодня развитие коронавируса в стране – умеренное, в отличие от многих стран Европы", – говорит Шмыгаль.

В то же время, уточняет премьер, никто не застрахован от другого сценария развития событий, ведь "за последние несколько недель в Украину вернулись 2 тыс. человек".

"Поэтому в ближайшие две недели ситуация может изменяться, но мы делаем все, чтобы максимально это ограничить. Хотя на этой неделе, похоже, нет нужды вводить ЧП", – заявил он.

Стоит отметить, что вчера пресс-служба Кабмина приводила другие данные по въезду в Украину: за сутки (22 марта) из-за рубежа вернулись около 13 тыс. украинцев. Всего же на въезд пограничники оформиили 15 тыс. человек.

Также Шмыгаль описал процедуру введения ЧП: это отдельное решение, которое Кабмин предлагает президенту в виде отдельного проекта указа президента Украины. Затем такой указ должна утвердить Рада.

Как ранее сообщал Фокус:

 