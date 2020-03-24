Заразились 84 человека. Статистика коронавируса в Украине на 24 марта

Украина
"Лидирует" столица страны

В Украине на утро 24 марта зафиксировано 84 случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Случаи выявлено:

  • Днепропетровская область – 2;
  • Донецкая область – 1;
  • Житомирская область – 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный)
  • Киев – 29;
  • Киевская область – 15, из них 10 в течение суток;
  • Львовская область – 2;
  • Тернопольская область – 2, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область – 25 (1 летальный)
  • Черкасская – 1.

Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 860 образцов.

Как ранее сообщал Фокус: