Заразились 84 человека. Статистика коронавируса в Украине на 24 марта
В Украине на утро 24 марта зафиксировано 84 случая коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Случаи выявлено:
- Днепропетровская область – 2;
- Донецкая область – 1;
- Житомирская область – 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный)
- Киев – 29;
- Киевская область – 15, из них 10 в течение суток;
- Львовская область – 2;
- Тернопольская область – 2, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкая область – 25 (1 летальный)
- Черкасская – 1.
Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 860 образцов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.
- Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.
- Этот вопрос обсуждался 23 марта на онлайн-совещании глав парламентских фракций и групп. Большинство из них такую идею не поддержали.