Заразились 84 человека. Статистика коронавируса в Украине на 24 марта

В Украине на утро 24 марта зафиксировано 84 случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Случаи выявлено:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный)

Киев – 29;

Киевская область – 15, из них 10 в течение суток;

Львовская область – 2;

Тернопольская область – 2, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область – 25 (1 летальный)

Черкасская – 1.

Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 860 образцов.

Как ранее сообщал Фокус:

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.