В МОЗ ждут всплеска коронавируса в Украине

В Украине ожидают всплеска COVID-19, а пиковых нагрузок на систему здравоохранения надеются избежать.

Об этом в эфире ICTV рассказал главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

При этом, на вопрос, будет ли рост заболевамости связан с получением тестов на коронавирус, Ляшко ответил отрицательно.

"Увеличение количества заболеваний будет не за счет расширения диагностики, а за счет внутреннего распространения вируса", – говорит главный санврач.

"Но все-таки, мы ожидаем, что у нас будет всплеск: нам не нужна пиковая нагрузка именно на систему здравоохранения. Моя миссия будет выполнена, если пик не наступит... Будет пик- будет тяжело", – добавил Ляшко.

Также в Минздраве рассказали, что тотальный скрининг прибывающих в Украину граждан не помогает выявлять коронавирус.

По словам Ляшко, медики уже мерил температуру возвращающимся из-за рубежа (Италия и Испания) и брал у них материал на тестирование. По итогу – сначала все казались здоровыми, но спустя 5-7 дней у них появлялись сиптомы COVID-19.

"Поэтому тут вопрос не скрининге тотальном, а в сознательности всех. Когда мы знаем, что нам нужно самоизолироваться, переждать 14 дней, при появлении симптомов обратиться к врачу и провести диагностику", – объясняет он.

Также зашла речь и о производстве Украиной собственных тест-систем (ПЦР) для выявления коронавируса.

Ляшко говорит, что в Украине уже зарегистрированы два производителя таких тест-систем. "Они уже предоставляют свои ПЦР-системы для диагностики, они проходят апробацию в наших вирусологичных лабораториях", – рассказал заглавы МОЗ.

"Думаю, в ближайшем времени мы выйдем на серийное производство, деньги на это у нас есть. Нет только ферментов и реактивов, поэтому мы будем зависеть от импорта этих сопутствующих товаров", – уточнил он.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным Минздрава, на утро 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавируса.